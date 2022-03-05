Леонтьев о голе «Трактора» в овертайме: «У «Нефтехимика» игрок лежит – подозрение на перелом. Грязный силовой прием остался незамеченным, хотя судья рядом стоял»

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Олег Леонтьев высказался после поражения «Нефтехимика» от «Трактора» (2:3 ОТ).

Клуб из Нижнекамска уступает в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 0-3.

– Парни бились, не жалея себя, и показывали отличный хоккей. Вытащили игру, перевели встречу в овертайм и имели возможность забить. Но грязный силовой прием, удар локтем, остался незамеченным, хотя судья рядом стоял. У нас игрок лежит – подозрение на перелом. Соперник в этот момент реализует 5 на 4. У меня все.

– Этот эпизод, возможно, еще больше заведет команду на оставшиеся игры?

– Я уверен, что этот эпизод еще больше закалит нашу команду, которая желает и хочет победы. Я уверен в этом. Будем восстанавливаться, потому что у нас не такая длинная скамейка. Все те бойцы, которые играли, – они будут играть послезавтра. У нас остались силы для продолжения борьбы.

Хотел бы поблагодарить болельщиков. Сегодня была шикарная поддержка, трибуны нас заводили, мы это чувствуем, мы это слышим. Большое им спасибо за такую горячую поддержку.

– Ваша команда сегодня играла волнами: то атаковала, то откатывалась назад. С чем это связано?

– Играть в давление постоянно, я считаю, cил не хватит. Получается такой гибридный хоккей. По ситуации, если надо, то мы играем в давление, если нет необходимости, то держим среднюю зону. Все по плану, – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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