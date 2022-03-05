Яруллин о 3:2 с «Нефтехимиком»: «3-й матч – самый сложный. В следующем «Трактору» надо играть только на победу»

высказался после победного гола «Нефтехимику» в овертайме.

Точный удар защитника принес победу со счетом 3:2.

– Очень тяжелая, хорошая игра была. Третий матч, как правило, самый сложный. очень хорошо играл, навязывал свою борьбу. Ребята у нас все молодцы: не сбились на такой хоккей, играли в то, что от нас требуют. Хорошо, что довели до победы.

– Счет в серии – 3-0. Для вас в приоритете поскорее закончить серию или будут мысли, что ведем 3-0, можно и дома выиграть?

– Это все чревато. Много было случаев, проходили такие моменты. Четвертая победа – она самая сложная из всех. Сопернику отступать уже некуда, руки развязаны. Мы ведем 3-0, и это комфортное преимущество. В следующем матче надо выходить и играть только на победу.

– Три игры прошло. Все три игры с минимальным преимуществом. На ваш взгляд, чего не хватает «Трактору», чтобы уверенно выиграть игру?

– Мы же не с детьми вышли играть. «Нефтехимик» очень хорошо играет. Большая самоотдача у ребят. Это плей-офф, и тут по-другому не бывает.

Мы готовились к очень серьезным играм. Мы понимали, как мы в сезоне тяжело с ними играли, и мы видим, как команда по ходу сезона прогрессировала. Мы не к прогулке готовились. Накал идет – много столкновений, много удалений. Это плей-офф, тем и прекрасен хоккей, – сказал Яруллин.