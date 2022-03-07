Форвард «Авангарда» Дедунов: «Ак Барс» выйдет как раненый зверь на 4-й матч и может быть еще опаснее»

оценил победу над (2:0).

Нападающий «Авангарда» высказался после третьего матча первого раунда Кубка Гагарина (3-0 в серии).

«Все понимали, что будет тяжелый матч, «Ак Барс» выйдет биться. Так оно и случилось – много прессинговали, навязывали борьбу. Наша задача была выстоять этот шквал атак, пойти вперед. Думаю, нам это удалось, идем дальше.

На четвертый матч «Ак Барс» выйдет как раненый зверь, это может быть еще опаснее. С нашей стороны не может быть никакой недооценки, мы сыграли против них много матчей. Наша задача – выходить, играть в свой хоккей, чтобы они плясали под нашу игру.

Неожиданно, что выиграли три подряд, но как есть – так есть, ведем 3-0. Готовились к любому развитию событий, неважно – выиграем, проиграем.

Сейчас наша задача – сфокусироваться на четвертой игре, приложить все силы. В первых матчах серии в Казани мы начинали активнее, чем сегодня, старались прессинговать. В третьей игре «Ак Барс» с первых минут нам навязывал активный хоккей, приходилось отбиваться, где-то пробрасываться. Выстояли, это главное», – сказал Дедунов.

«Авангард» тащит вперед идеальная защита. Похоже, Хартли понял, что работает в наших условиях