Илья Сафонов: «Вратарь «Авангарда» ничем не удивил, мы разобрали, как он играет. Надо немного удачи, нанести хлесткий бросочек»

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Илья Сафонов заявил, что вратарь Шимон Грубец ничем не удивил «Ак Барс».

Нападающий высказался после поражения от «Авангарда» (0:2, 0-3) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«Хорошая игра, надо реализовывать свои моменты, и все будет хорошо. Вратарь соперника ничем не удивил, мы разобрали, как он играет. Где-то надо немного удачи – бросить мимо него, нанести хороший хлесткий бросочек. Пойдет одна, вторая, и, дай бог, переломим серию.

В раздевалке рабочая обстановка, старшие ребята подбадривают и делятся опытом. Есть те, кто выигрывал Кубок, есть человек, который делал это несколько раз. Друг за друга работаем, все придет», – сказал нападающий «Ак Барса».

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