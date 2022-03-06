Илья Сафонов: «Вратарь «Авангарда» ничем не удивил, мы разобрали, как он играет. Надо немного удачи, нанести хлесткий бросочек»

заявил, что вратарь ничем не удивил «Ак Барс».

Нападающий высказался после поражения от «Авангарда» (0:2, 0-3) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«Хорошая игра, надо реализовывать свои моменты, и все будет хорошо. Вратарь соперника ничем не удивил, мы разобрали, как он играет. Где-то надо немного удачи – бросить мимо него, нанести хороший хлесткий бросочек. Пойдет одна, вторая, и, дай бог, переломим серию.

В раздевалке рабочая обстановка, старшие ребята подбадривают и делятся опытом. Есть те, кто выигрывал Кубок, есть человек, который делал это несколько раз. Друг за друга работаем, все придет», – сказал нападающий «Ак Барса».

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«Авангард» тащит вперед идеальная защита. Похоже, Хартли понял, что работает в наших условиях