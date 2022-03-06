Леонид Тамбиев: «Серебряков выдал приличный сезон. Может, тренерам сборной России есть смысл обратить на него внимание»

считает, что сборной России нужно обратить внимание на .

– Кто из игроков «Адмирала» приятно удивил вас в этом сезоне?

– Мне понравился Саюстов. Был момент, когда у него не очень хорошо складывалось. Мы с ним поговорили. Когда он набрал форму, я увидел, какую игру Дима может показывать. Ему сейчас 33 года, но он сам увидел, что набрал кондиции, хорошо тренировался.

Они, в принципе, все хорошо тренировались, с полной самоотдачей. Я всегда их хвалил на тренировках, потому что они этого заслуживали. Могу выделить пару тренировок, где мне не понравилась их самоотдача.

Рыков хорошо зашел в команду. Если мы ему дадим немного резкости и быстроты ног… Он умный защитник, который разбирается в экстремальных ситуациях, придал стройности нашим рядам обороны.

Серебряков выдал приличный сезон, может, даже есть смысл тренерам сборной обратить на него внимание. Он лидер, играющий вратарь. Не хочется кого-то слишком выделять, это будет неправильно. Опять же, короткий срок – 15 игр, два месяца всего. Надо побольше подержать команду в руках, тогда можно будет обстоятельно говорить, – сказал главный тренер .