Леонид Тамбиев: «Серебряков выдал приличный сезон. Может, тренерам сборной России есть смысл обратить на него внимание»

Теги Сборная России по хоккею КХЛ Дмитрий Саюстов Леонид Тамбиев Никита Серебряков Адмирал Егор Рыков Хоккей

Леонид Тамбиев считает, что сборной России нужно обратить внимание на Никиту Серебрякова.

– Кто из игроков «Адмирала» приятно удивил вас в этом сезоне?

– Мне понравился Саюстов. Был момент, когда у него не очень хорошо складывалось. Мы с ним поговорили. Когда он набрал форму, я увидел, какую игру Дима может показывать. Ему сейчас 33 года, но он сам увидел, что набрал кондиции, хорошо тренировался.

Они, в принципе, все хорошо тренировались, с полной самоотдачей. Я всегда их хвалил на тренировках, потому что они этого заслуживали. Могу выделить пару тренировок, где мне не понравилась их самоотдача.

Рыков хорошо зашел в команду. Если мы ему дадим немного резкости и быстроты ног… Он умный защитник, который разбирается в экстремальных ситуациях, придал стройности нашим рядам обороны.

Серебряков выдал приличный сезон, может, даже есть смысл тренерам сборной обратить на него внимание. Он лидер, играющий вратарь. Не хочется кого-то слишком выделять, это будет неправильно. Опять же, короткий срок – 15 игр, два месяца всего. Надо побольше подержать команду в руках, тогда можно будет обстоятельно говорить, – сказал главный тренер «Адмирала».

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