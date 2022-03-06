«Каролина» может выменять защитника на дедлайне. Сейчас у команды травмированы Деанджело и Смит

может усилиться защитником на дедлайне.

Генеральный менеджер «Харрикейнс» сообщил, что клуб готов рассмотреть вариант с приобретением игрока в линию обороны.

«Сейчас у нас не хватает пары защитников из-за травм. Если бы мы собирались что-то предпринять, то речь бы зашла об обороне.

Дедлайн будет 21 марта, многое может случиться. Нам предстоит провести еще немало игр, как и остальным. Если случится что-то еще, то ситуация может измениться. Но если бы дедлайн был сегодня, то я бы сказал, что мы будем рассматривать варианты по защите.

У нас есть около 1,8 миллиона долларов под потолком. Руководствуясь этим, мы готовы посмотреть, как можно улучшить нашу команду. На самом деле мы не хотим никого терять, чтобы освободить место под потолком. Поэтому придется проявить творческий подход», – сказал Уодделл.

Команда сейчас вынуждена обходиться без двух защитников – Энтони Деанджело и , выбывших из-за травм верхней части тела.

Первый может вернуться в строй в конце марта, срок восстановления второго пока неизвестен.