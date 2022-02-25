Защитник «Каролины» Деанджело выбыл на месяц из-за травмы

Защитник «Каролины» Энтони Деанджело выбыл на месяц из-за травмы.

Он не смог доиграть матч с «Филадельфией» (4:3 ОТ) в понедельник.

«Он будет отсутствовать какое-то время. Речь идет о травме средней части тела, и ему потребуется время, чтобы ее залечить.

Я думаю, что это месяц или несколько более, где-то так. Для нас, конечно, это удар, так как он стал важной частью команды», – сказал главный тренер .

В 43 матчах сезона Деанджело набрал 40 (9+31) очков при полезности «+20» и среднем времени на льду 19:29.