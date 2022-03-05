Тренер «Барыса» Михайлис: «Кошечкин был стеной, оставлял «Металлург» в игре»

Юрий Михайлис отметил игру вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина в матче с «Барысом».
Команда из Казахстана уступила со счетом 3:5 в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
– Соперника оставлял в игре голкипер, Василий Кошечкин сегодня был стеной, но в первом периоде мы должны были забивать. Второй период был провальный. А в третьем периоде, вы сами видели, ребята порадовали болельщиков.
– Что происходит с нашим основным голкипером? Вторую игру подряд вы его меняете.
– Сегодня наши игроки допускали ошибки и оставляли Йони один на один с соперником. Тяжело в таких моментах выручить команду.
Но вы сами знаете класс нашего вратаря, он умеет играть и помогать команде. Самое главное, он готов психологически играть в каждом матче на победу. Это он показал в первой игре в Магнитогорске. Сегодня не пошло.
– Думаете уже, кого поставить на следующий матч в ворота?
– Будем завтра разбирать игру, у нас еще есть раскатка послезавтра. Потом уже примем решение, – сказал главный тренер «Барыса».