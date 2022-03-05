Тренер «Барыса» Михайлис: «Кошечкин был стеной, оставлял «Металлург» в игре»

отметил игру вратаря Василия Кошечкина в матче с «Барысом».

Команда из Казахстана уступила со счетом 3:5 в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

– Соперника оставлял в игре голкипер, сегодня был стеной, но в первом периоде мы должны были забивать. Второй период был провальный. А в третьем периоде, вы сами видели, ребята порадовали болельщиков.

– Что происходит с нашим основным голкипером? Вторую игру подряд вы его меняете.

– Сегодня наши игроки допускали ошибки и оставляли Йони один на один с соперником. Тяжело в таких моментах выручить команду.

Но вы сами знаете класс нашего вратаря, он умеет играть и помогать команде. Самое главное, он готов психологически играть в каждом матче на победу. Это он показал в первой игре в Магнитогорске. Сегодня не пошло.

– Думаете уже, кого поставить на следующий матч в ворота?

– Будем завтра разбирать игру, у нас еще есть раскатка послезавтра. Потом уже примем решение, – сказал главный тренер .