Разин о словах во 2-м перерыве: «У нас был план, и мы его придерживались. «Северсталь» не играет в откат и не играет в открытый хоккей – играем по ситуации»

рассказал о победе над во втором матче серии Кубка Гагарина.

– Предполагали, что «Динамо» начнет очень активно. Так и получилось. Провели две хорошие контратаки, забили в большинстве.

Потом не скажу, что расслабились, «Динамо» забило, и вернулось в игру. Хорошо забили в большинстве. Хотел бы в сегодняшней игре похвалить бригады большинства и меньшинства.

Третий период начали очень хорошо и уверенно, но этот гол нелепый пропустили, нервная концовка, хорошо, что выстояли. Всех ребят с победой.

– Почему Дмитрия Шугаева выпустили с первых минут?

– Парень достиг определенного уровня. Так закапывать не хочется, но получилось еще хуже по его психологии. На то он и хоккеист, думаю, выкарабкается.

в прошлой игре потратил очень много эмоций, хотели дать передохнуть немножко. Но еще раз повторю: дать Шугаеву почувствовать, но видно было, что он нервничает, поэтому поменяли.

– Что вы говорили во втором перерыве ребятам?

– Говорил то, что у нас был план на игру, и мы его придерживались. Начали очень хорошо, до третьего гола, этого рикошета, мы играли очень хорошо.

Мысль пробежала, что у «Динамо» и моментов то не было до этого гола.

Я в прошлый раз говорил, что гол придает положительные эмоции плюс мы играем здесь в гостях, сегодня и болельщиков много было, и они погнали до трибун, у нас команда молодая.

Играли по счету, выиграть – выиграли. Ну был навал, да, там, может быть, один такой ярко выраженный момент был у Галиева, а так были броски, мы подчищали. Считаю, что хорошо сыграли третий период.

– Дома вы готовы в открытый хоккей играть?

– Да не готовы мы в открытый хоккей играть, мы никогда не играем в открытый хоккей.

У нас есть определенная тактика, я не буду ее развернуто рассказывать. Мы никогда не играем в откат ярко выраженный, мы играем по ситуации, – заявил главный тренер .

«Северсталь» ведет 2-0 в серии с московским «Динамо», выиграв две игры в Москве