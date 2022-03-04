Крылов о победе над «Ак Барсом»: «Смеялись во втором периоде: «Даже судьи достали прошлогодние методички»

рассказал о победе над (5:2) во втором матче серии Кубка Гагарина.

– Что можно говорить, если мы увозим две игры? Это, конечно, здорово.

Все мы помним прошлый год. Мы даже смеялись во втором периоде: «Даже судьи достали прошлогодние методички». Поэтому готовимся дальше, работаем. Сказали, что не расслабляемся.

– Много обсуждается ситуация с легионерами. В каком мы положении?

– Как и все. Мы разговариваем. Нет никаких гарантий, что они останутся. Будем работать над этим.

– Как вы думаете, что ждет в Балашихе, изменится ли игра?

– Хотелось бы, чтобы прошлогодний сценарий не повторился. Будем делать все возможное, чтобы его изменить, – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

«Авангард» авторитетно забрал еще один матч в Казани. В третьем периоде «Ак Барс» был просто нулевым