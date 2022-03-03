Полпред президента РФ Якушев о санкциях против него: «Чтобы любить и играть в хоккей, необязательно ехать в Канаду. Под санкциями все мы – жители России»

Владимир Якушев высказался о санкциях, введенных против него, упомянув хоккей.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе стал одним из шести полпредов, попавших под санкции Канады.

«А что тут комментировать? Во-первых, это было ожидаемо: под санкции «коллективного Запада» попадаем все мы – жители России.

А во-вторых, для того, чтобы, например, любить и играть в хоккей, совершенно не обязательно ехать в Канаду. Я, например, точно не собираюсь», – сообщили в пресс-службе полпредства.