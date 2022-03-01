Андрей Назаров: «В «Сочи» было чересчур много выходных. Я 50% убрал сразу, еще 20-30% – по ходу сезона»

отметил, что в «Сочи» не пользуются допингом.

Главный тренер команды также рассказал об игре в три звена и работе с молодыми хоккеистами.

«Не только я играю в три звена, Федоров это в ЦСКА практикует и другие тренеры. Я сам всю карьеру играл в три звена, мы привыкаем с детства так играть, поэтому для тренеров в этом нет ничего сверхъестественного.

Плюсы игры в три звена – твое первое звено попадает на четвертое звено противника. Значит, противник начинает играть в три звена, а если он не привык, то задыхается, в третьем перерыве мы начинаем их подминать. Это хоккейная тактика.

Что помогло раскрыть молодежь? Ничего сверхъестественного, допингом не пользуемся. Благодарен ребятам, что они приняли мою тактику, выполняли тяжелую работу – крутить велосипед, поднимать штанги, потом выходить на лед. Ребята все прошли, и у них все стало получаться на льду, они раскрылись. О себе могу сказать только то, что я принес эту тактику, раскрыл эту книгу, дал прочитать, и они выполнили.

Мало выходных? Это один из моментов, с которым пришлось бороться. Было чересчур много выходных. Я 50% убрал сразу, еще процентов 20-30 – по ходу сезона. Недовольств или революционных действий в команде не было, объяснял ребятам, что если отдыхаешь больше двух дней, то мышцы уже все, потом минимум два дня нужно набирать тонус.

Чемпионат КХЛ стал интереснее в этом сезоне. Пандемия нам не помогает, ждем, когда она закончится и в «Большом» будут полные трибуны. Наша маркетинговая служба постарается забить «Большой». Будет совершенно другой хоккей, болельщикам нравится агрессивный стиль, постоянная игра в атаке, их кураж переходит на хоккеистов. Будет еще интереснее.

За плей-офф КХЛ буду следить, смотрим все пары, анализируем тренерской бригадой. Кого-то смотрим для себя на следующий сезон. Это наша работа», – сказал главный тренер .