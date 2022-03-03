Назаров о «Сочи»: «Мы перестали быть унылым говном. Любая команда понимает, что легкой прогулки с нами не будет»

Главный тренер считает, что команда заинтересовала болельщиков.

– Что первым делом вам нужно было настроить после прихода в команду? Какой компонент требовал оперативного «хирургического» вмешательства?

– Нужно было поднять командный дух. Ребята в принципе хорошие, но что-то у них не заладилось в начале сезона. С этим надо было что-то делать. На то, чтобы поднять командный дух, у нас ушло три-четыре игры.

– Какие методы использовали для этого?

– Было много специфических методов. Но мы нашли общий язык, и кое-что стало получаться. Эти методы болезненные – два человека потеряли работу, и все поняли, что лучше играть в полную силу.

– На первой пресс-конференции после прихода в клуб вы довольно емко обозначили задачу на оставшуюся часть сезона. Получилось?

– На мой взгляд, получилось, да, мы перестали быть унылым говном. Опять же, с помощью нашей пиар-службы – они здорово работают. Ну и сами ребята показывают это – думаю, любая команда, которая приезжает в Сочи, понимает, что легкой прогулки здесь не будет, здесь будет тяжелый хоккей. Этого я и пытался добиться, – сказал Назаров.