Чибисов после дубля «Барысу»: «Металлург» атаковал на каждом участке поля. Мы бились и забрали свое»

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Форвард Андрей Чибисов высказался после дубля в ворота «Барыса».

«Металлург» обыграл команду из Казахстана со счетом 6:2 в матче 1-го раунда Кубка Гагарина.

– Хорошая игра. С первых минут начали играть в давление. Атаковали на каждом участке поля. Это привело к ошибкам соперника, мы реализовали свои моменты.

Хорошо сыграли в большинстве, меньшинстве, пять на пять. Были, конечно, помарки небольшие. Будем стараться их убрать, чтобы сыграть более качественно.

– У команды заработало большинство?

– Немножко поменяли, подкорректировали. Надеюсь, это будет нам помогать и дальше. Важно закрывать вратаря: в таких моментах голкипер не может сфокусироваться, где-то теряет линию броска, и его можно застать врасплох.

Мы вышли за победой, бились и забрали свое, – отметил Чибисов.

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