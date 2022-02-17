Андрей Чибисов: «Мне выбили зуб в матче с Данией. Все нормально, буду в России – сделаю»

Форвард сборной России Андрей Чибисов сообщил, что ему выбили зуб в 1/4 финала .

В четвертьфинале команда обыграла Данию (3:1). В 1/2 финала Россия сыграет против Швеции.

– Настроение боевое. – серьезный соперник, и против них надо где-то сыграть попроще, уверенно в обороне, не допустить ошибки.

А в атаке у нас все получится, мы быстрая команда, с которой тяжело играть. Думаю, шведам будет очень нелегко с нами. Будем диктовать свою игру, а они пусть под нас подстраиваются.

– Давайте вспомним ваше удаление в конце первого периода в четвертьфинальном матче с датчанами (3:1).

– Там как такового удаления не было. Он хотел прикрыть меня корпусом, а я подставил свой корпус, а у него вылетели ноги. Здесь не было удаления, но это судейское решение. Мне выбили зуб, а удаления не дали. Тут все на усмотрение судей.

– Можете подробнее рассказать про зуб?

– Это случилось во втором периоде. Я бежал по правому борту, мне выбивают зуб, а стоящий рядом судья… Ничего не видел. Пока без зуба. Все нормально, буду в России – сделаю, – сказал Чибисов.