Шайхметденов про 1-1 с «Металлургом» в гостях: «Благоприятный результат для «Барыса»

Ансар Шайхметденов считает 1-1 в серии «Барыса» с «Металлургом» хорошим результатом.
Команда из Казахстана в гостях выиграла первый матч, а во втором потерпела поражение со счетом 2:6. Идет 1-й раунд Кубка Гагарина.
– Счет на табло. Это плей-офф, мы знали, что будет другая игра. Готовились. Было много моментов, не реализовали.
– Ощущения от плей-офф?
– Когда были товарищеские игры, готовился психологически. Спокойно. Установка та же: больше бросков, все на ворота.
– «Магнитка» перестроилась после первой игры?
– Не сказал бы, такая же игра была. Та же установка. Но нам сказали, что соперник будет играть агрессивнее. Сказали быть готовыми к такому натиску, играть в свою игру.
1-1 в Магнитогорске, думаю, благоприятный результат для нас. Серия продолжается, будем играть на победу дома, – заявил нападающий «Барыса».