Шайхметденов про 1-1 с «Металлургом» в гостях: «Благоприятный результат для «Барыса»

Ансар Шайхметденов считает 1-1 в серии «Барыса» с хорошим результатом.

Команда из Казахстана в гостях выиграла первый матч, а во втором потерпела поражение со счетом 2:6. Идет 1-й раунд Кубка Гагарина.

– Счет на табло. Это плей-офф, мы знали, что будет другая игра. Готовились. Было много моментов, не реализовали.

– Ощущения от плей-офф?

– Когда были товарищеские игры, готовился психологически. Спокойно. Установка та же: больше бросков, все на ворота.

– «Магнитка» перестроилась после первой игры?

– Не сказал бы, такая же игра была. Та же установка. Но нам сказали, что соперник будет играть агрессивнее. Сказали быть готовыми к такому натиску, играть в свою игру.

1-1 в Магнитогорске, думаю, благоприятный результат для нас. Серия продолжается, будем играть на победу дома, – заявил нападающий .