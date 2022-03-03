Кубок Гагарина. 1-й раунд. Второй матч. «Барыс» в гостях сыграет с «Магниткой»

«Барыс» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом». Время начала матча в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет Qazsport.

1-й раунд

Счет в серии – 0:1

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