Кубок Гагарина. 1-й раунд. Второй матч. «Барыс» в гостях сыграет с «Магниткой»

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«Барыс» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом». Время начала матча в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет Qazsport.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Металлург Мг – Барыс
Дата проведения
3 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 0:1

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