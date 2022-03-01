Назаров о будущем «Сочи»: «Пока мое лицо будет здесь. Команда не потеряется, я не против поработать с русской молодежью»

заявил, что остается главным тренером .

«Со мной контракт продлен, он у меня и был двухлетний. Пока мое лицо будет здесь.

Селекционная служба работает, со мной советуется. Сейчас плей-офф, после этого начнутся более конкретные разговоры. Все идет в штатном режиме, недовольств и проблем нет, все получают зарплаты, все довольны.

Если появятся проблемы с легионерами, у меня как тренера нет проблем работать с русскими ребятами. У нас очень много хорошей молодежи в ВХЛ, МХЛ. Не имею ничего против того, чтобы работать с русской молодежью. «Сочи» в следующем сезоне не потеряется, могу вас заверить», – сказал Назаров.