Назаров об игре «Сочи»: «Хочу, чтобы люди не говорили: «Унылое говно!» Начало чемпионата – жесткие какашки. Дайте время все исправить»

Главный тренер рассказал, в какой хоккей будет играть команда КХЛ под его руководством.

«Можете верить или нет, но хоккей за время моего отсутствия не особо изменился. Шайба круглая, лед скользкий.

Я хотел бы видеть в «Сочи» агрессивный интересный хоккей, чтобы болельщики после игры говорили: «Как было круто!»

Если мне будут звонить и говорить, что матч был крутым, значит, ребята постарались. Если перевести на русский, хочу, чтобы люди не говорили: «Унылое говно!» – это мне не нравится», – сказал Назаров.

«Начало чемпионата от «Сочи» – это не унылое говно, а скорее жесткие какашки. Мне это не понравилось. Но дайте время, чтобы все исправить», – добавил тренер.

Вчера, 30 октября, стало известно, что Назаров возглавил «Сочи». Он был без клуба с 2018 года.