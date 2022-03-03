Прохоркин о дубле в матче с «Ак Барсом»: «Просто делал то, что умею»

считает, что «Авангард» победил «Ак Барс» за счет самоотверженности.

В первом матче серии первого раунда плей-офф омский клуб обыграл казанцев (2:1 ОТ). Прохоркин сделал дубль.

– Тяжело, конечно, особенно первые смены: адреналин, нервозность небольшая присутствовала, все-таки первая игра плей-офф. Была бы она сразу после сезона или с таким перерывом – без разницы, все равно есть давление, тем более на выезде играем.

Но через какое-то время пошло-поехало, и мы начали играть в свою игру, начали давить, у нас получались моменты. За счет своей работоспособности и самоотверженности ребят, которые ложились и пластались, мы выиграли эту игру.

– В том числе меньшинство пришлось преодолевать.

– Конечно! Было много меньшинства, и ребята сделали колоссальную работу – отбили много шайб, поймали их на себя, просто потрясающе.

– Как решал моменты со своими голами?

– Да никак, просто делал то, что умею. Первый раз я выехал, бросил и понял, что что-то не так, а защитник иначе играет. Второй раз пошел в обводку и получилось. А эпизод со вторым голом – я даже не видел, как шайба зашла: уже хотел на смену поехать, бросил – и увидел свет за воротами, – сказал нападающий «Авангарда».

Форвард «Авангарда» Прохоркин сделал дубль в первом матче серии с «Ак Барсом». У него победный гол в овертайме