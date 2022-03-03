Кэйн хочет завершить карьеру в «Чикаго»: «Это было бы привилегией и честью. Я люблю команду, город и болельщиков»

Патрик Кэйн сообщил, что хочет завершить карьеру в «Чикаго».
Он играет за команду с 2007 года. Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2022/23.
Дедлайн обменов в НХЛ намечен на 21 марта.
«Вероятно, есть еще много времени, чтобы определить, что произойдет, но давайте будем честными. Я люблю «Чикаго», я люблю город, я люблю болельщиков, организация потрясающе относится ко мне и моей семье.
Всегда есть бизнес-решения. В хоккее не так много парней, которые всю свою карьеру играют в одной команде.
Сделать это было бы привилегией и честью. Посмотрим, что произойдет», – сказал нападающий «Чикаго».