Дед Панарина: «В СКА 70 млн давали, но он сказал: «Пока я еще молодой, надо попробовать в НХЛ»

Владимир Левин, дедушка форварда «Рейнджерс» , рассказал, какие советы давал внуку.

«Внук знал, что я играл и в хоккей, и в футбол. Может, хотел с меня брать пример. Когда тренировал его дома с клюшкой и мячиком, говорил ему: «Не смотри ты на перо, ты чувствуй его». И вот так он учился.

Когда Артем поехал в НХЛ, Сергей Гимаев-старший говорил: «Его там размажут по борту». И я боялся, говорил ему: «Когда поедешь, не жадничай, отдавай пасы». Но там сейчас за малейшее нарушение сразу выписывают удаление. Можно было в Санкт-Петербурге остаться, в СКА 70 млн давали.

А ведь Артем мог еще раньше в Петербурге заиграть, но его Ржига забраковал. И сначала он в Казань поехал. Тогда, помню, комментаторы восхищались работой менеджера «Ак Барса», что такого таланта взяли, может в любой тройке играть. А Крикунов его не стал ставить, даже в Челябинске на матч с «Трактором» не заявил, а ведь три автобуса из Коркино приехало, чтобы посмотреть на Артема. Ну вы представляете?!

Потом уже в СКА попал. Когда Ржигу убрали, то пригласили Ялонена из Финляндии. Артем рассказывал, что они встретились, и ему Ялонен сказал: «Ты мне нравишься, молодец, так и продолжай играть». При нем Артем уже играл, а при Вячеславе Аркадьевиче Быкове, тоже наш челябинский, вообще раскрылся. Я и хотел, чтобы Артем остался в , но внук сказал: «Пока я еще молодой, мне надо попробовать в ».

И все ведь получилось. Как Артем с Кэйном сыгрался! Потом уже отправили в , и там стал еще лучше играть, доказал, что может и без Кэйна набирать очки. После того как контракт закончился, ему предлагали там даже больше, чем в Нью-Йорке. Но внук выбрал , – сказал Левин.