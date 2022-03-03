Кудашов о 3:6 от «Северстали»: «Может, олимпийцы эмоции потратили? Но я этого не увидел. 14 минут штрафа в плей-офф – непозволительная роскошь»

рассказал о поражении от (3:6) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Считаю, что при счете 2:2 был перелом. Мы имели моменты и после этого пропустили.

А также 14 минут штрафа. Для плей-офф – это непозволительная роскошь.

– Что случилось при счете 2:2? Команда начала пропускать много атак.

– В плей-офф любая шайба важна. Начинаешься раскрываться и у соперника появляется пространство.

– Есть претензии к вратарю в третей шайбе?

– Играет вся команда.

– Почему решили изменить бригаду меньшинства? О’Делл много вбрасываний выигрывает.

– Он не играл в меньшинстве в регулярке.

– Есть ли некое эхо Олимпиады? Все же команда готовилась без ведущих игроков и главного тренера.

– Нет такого. Физически все готовы. Может, олимпийцы эмоции потратили? Но я этого не увидел.

– В чем смысл замены вратаря? И кто будет играть во второй игре?

– Всегда пытаешься в таких моментах что-то изменить. Хотели встряхнуть команду. Кто будет играть? Решим завтра, – заявил главный тренер .

Разин красиво убрал «Динамо» в первом матче. Кажется, «Северсталь» готова к сенсации