Разин о большинстве «Северстали»: «0 голов забили за 5 игр прошлогодней серии с «Динамо». Учли ошибки и уделили внимание компоненту в этом сезоне»

рассказал о победе над московским (6:3) в первом матче Кубка Гагарина.

– Большой был перерыв, официальных игр давно не было. Было предстартовое волнение.

Начали хорошо, забили гол, он немножко раскрепостил. В принципе играли хорошо, был отрезок во втором периоде, пропустили, позволили сопернику сравнять счет.

И в концовке, когда нас заперли в длинной позиционной атаке, которая привела к голу, нервная была концовка. Но серия только начинается, много отдали эмоций. Сейчас главное – восстановиться.

– Удивило, что «Северсталь» так здорово сыграла в большинстве, до этого игра в неравных составах не удавалась. Вы работали над большинством в паузе целенаправленно?

– Если взять прошлогоднюю серию, мы в большинстве за все пять игр сыграли 0:1 – 0 забили, 1 пропустили.

Конечно, мы в этом сезоне учли все прошлогодние ошибки и постарались как можно больше уделять этому компоненту внимания.

– Когда счет стал 2:2, с трибуны показалось, что скорее «Динамо» забьет третью шайбу, чем «Северсталь». Что вы говорили своим игрокам, что смогли так быстро вернуться в игру?

– Ничего особенного не говорил. Был план на игру, вернее, на второй период, так немножко «Динамо» нас переигрывало, то, что сравняли – ну они забили свои моменты.

Там был момент, когда при счете 2:2 у нас было меньшинство, – переломный момент. Мы выстояли и заработали свое большинство, тут же реализовали. Думаю, что это ключевой момент.

– Вы сказали, что после третьей пропущенной началась нервная концовка, хотя была фора в две шайбы. Были мысли, что команда могла не выстоять?

– Нет, здесь просто забитый гол придает любой команде положительных эмоций, и на этой волне, понятно, что «Динамо» пошло вперед. Здесь пошла нервная концовка.

Мы спокойно могли правильно доиграть, ошиблись в чужой зоне, что привело к этой атаке, – заявил главный тренер .

Разин красиво убрал «Динамо» в первом матче. Кажется, «Северсталь» готова к сенсации