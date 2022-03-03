Галиев о поражении от «Северстали»: «Игры плей-офф должны быть 1:0, 2:0, а не 3:6. Стыдно и обидно»

прокомментировал поражение от (3:6) в первом матче Кубка Гагарина.

– Проиграли, неприятно. Давно не играли, может это сказалось.

Много удалялись. Цена нарушений высока. Много играли в своей зоне, не блокировали броски, надо разобраться самим в себе.

– Почему начало матча не удалось?

– Мы не забили в большинстве, а они забили. От этого такое начало. Не думаю, что мы вышли неготовыми.

– После 2:2 был переломный момент. Что сломалось?

– Удаление и пропущенная шайба.

– Почему было много удалений? «Северсталь» провоцировала так хорошо или уворачивались, подставлялись?

– Не сказал бы, что они выпрашивали. Нас захлестнули эмоции.

Игры плей-офф должны быть 1:0, 2:0, а не 3:6. И стыдно, и обидно. Надо выходить играть в свою игру первым номером.

– У вас есть некая усталость. Казалось, что вы немного тяжелее были…

– Я себя чувствовал великолепно.

– Что нужно исправить перед второй игрой?

– Дисциплину, местами упростить игру. Не обязательно надо играть в своей зоне красиво. Нужно выходить проще и быть агрессивнее в зоне атаки, – сказал нападающий «Динамо».

Разин красиво убрал «Динамо» в первом матче. Кажется, «Северсталь» готова к сенсации