10 игр подряд «Ак Барса» и «Авангарда» в плей-офф завершились выездными победами

Десять игр подряд между «Ак Барсом» и в плей-офф завершились выездными победами.

Команда тренера переиграла казанцев (2:1 ОТ) в первом матче серии Кубка Гагарина.

Таким образом, в кубковых играх между этими соперниками победа осталась вновь за командой, игравшей на выезде.

и «Авангард» в прошлом сезоне играли в финале Восточной конференции – все семь матчей завершились победами выездной команды. Более того, в сезоне-2018/19 «Авангард» выиграл две выездные игры у «Ак Барса» в первом раунде плей-офф.

Второй матч серии состоится 4 марта в Казани.

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