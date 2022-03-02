Воронков произнес 19 слов на пресс-конференции после игры с «Авангардом»

произнес 19 слов на пресс-конференции после поражения от «Авангарда».

Нападающий был немногословен, когда комментировал события первого матча серии Кубка Гагарина, завершившегося победой омского клуба (1:2 ОТ).

– Тяжелая, плотная игра.

– От вас исходило много силовой борьбы, стычек. Планируете продолжать так всю серию?

– Нет, это надо убирать.

– Вспомните пропущенный гол в овертайме, показалось, что от вас был рикошет?

– Да, был рикошет.

– Было реально полностью заблокировать бросок?

– Я пытался.

– «Авангард» как-то поменялся по сравнению с финалом конференции прошлого сезона?

– Не помню ту серию.

– А согласны с тем, что играете с в одинаковый хоккей?

– Не знаю.

– Готовы на протяжении всей серии терпеть провокации игроков Омска?

– Посмотрим, – сказал Воронков.