Воронков произнес 19 слов на пресс-конференции после игры с «Авангардом»

Дмитрий Воронков произнес 19 слов на пресс-конференции после поражения от «Авангарда».
Нападающий «Ак Барса» был немногословен, когда комментировал события первого матча серии Кубка Гагарина, завершившегося победой омского клуба (1:2 ОТ).
– Тяжелая, плотная игра.
– От вас исходило много силовой борьбы, стычек. Планируете продолжать так всю серию?
– Нет, это надо убирать.
– Вспомните пропущенный гол в овертайме, показалось, что от вас был рикошет?
– Да, был рикошет.
– Было реально полностью заблокировать бросок?
– Я пытался.
– «Авангард» как-то поменялся по сравнению с финалом конференции прошлого сезона?
– Не помню ту серию.
– А согласны с тем, что играете с «Авангардом» в одинаковый хоккей?
– Не знаю.
– Готовы на протяжении всей серии терпеть провокации игроков Омска?
– Посмотрим, – сказал Воронков.