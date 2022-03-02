Квартальнов о пассивности «Ак Барса» в овертайме: «Сколько «Авангард» бросков сделал? Один! Это пассивность называется?»

дал комментарий после поражения от в первом матче серии Кубка Гагарина.

Казанцы уступили со счетом 1:2 в овертайме.

– Хорошая и контактная игра была. «Авангард» начал лучше, где-то, наверное, от ножа.

Мы немного просели, потом неплохо провели два периода. Не получилось забить – оба вратаря сыграли сегодня здорово.

– Вы чуть ли не впервые сыграли в три пары защитников. Не показалось, что защитники устали и на этом фоне и поэтому ошибались?

– Мы приняли такое решение. Решили, что сыграем в три пары.

– Но вы довольны тем, как сыграли защитники?

– Да.

– Даже Дмитрием Юдиным в моменте с голом Прохоркина?

– Он оступился, бывает. Ошибаются все.

Посмотрите, с чего начался тот момент. В поражении нельзя винить кого-то одного. Может быть, и мог сыграть лучше в том моменте.

– Хартли сказал, что «Авангард» победил в овертайме из-за того, что был чуть смелее. Не считаете, что «Ак Барс» сыграл слишком пассивно в дополнительное время?

– Сколько они бросков сделали в овертайме? Один! Это пассивность называется? Я бы пассивностью это не назвал, – заявил главный тренер .