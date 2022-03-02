Вудкрофт о 3:8 со СКА: «Минское «Динамо» выиграло первый и третий периоды. Думаю, хорошо покажем себя в следующем матче»

объяснил причины поражения минского «Динамо» от в первом матче серии Кубка Гагарина.

Команда из Беларуси уступила со счетом 3:8, пропустив семь шайб во втором периоде.

– Мы хорошо провели первый период, но растратили все преимущество во втором. Не сделали то, что должны были.

Было много удалений, много потерь, дали СКА много возможностей, а с такой командой нельзя этого допускать. Мы знаем, что СКА свои шансы использует.

В третьем периоде вернулись в игру, начали выполнять тренерскую установку. В плей-офф не важен счет – 3:2 или 8:3, здесь важен результат.

Сегодня мы выиграли третий период и первый, нужно подтянуть второй. Мы сами себе сегодня испортили игру этим вторым периодом.

– Минское в паузе провело только две товарищеские встречи, причем одну из них – с клубом Экстралиги. Не маловато ли перед стартом серии плей-офф?

– Не назвал бы это причиной. Некоторые команды провели по 6-7 игр, но дело не в этом.

Добавлю, что мы хорошо смотрелись в первом периоде, многое получалось, удавалось соперничать со СКА. Но в некоторых эпизодах наши парни выглядели усталыми и немного закрепощенными.

– В регулярном чемпионате «Динамо» тоже неудачно стартовало, но затем стало показывать хорошую игру. Стоит ли ожидать подобного и в плей-офф?

– Думаю, что команда хорошо покажет себя в следующем матче. Жду, что у ребят будет больше уверенности в себе.

Если проводить аналогию с началом сезона, то тогда у нас была другая ситуация: мы довольно поздно скомплектовали команду, и у ребят было мало времени, чтобы притереться, найти химию. Сейчас мы были готовы к этой серии, вопрос каких-то новых наработок не стоит.

Нужно играть все 60 минут, нельзя просто отдавать 5-6 минут матча такому сопернику, как СКА. Думаю, в следующей игре мы дадим бой.

Проанализируем сегодняшние ошибки, уделим много времени реализации моментов.

Надеемся, что в дальнейшем каждый индивидуально покажет себя лучше. Готовы бороться до последнего, – заявил главный тренер минской команды.