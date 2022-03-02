Ротенберг о 8:3 с минским» Динамо»: «Болельщики СКА увидели праздник спорта, праздник жизни. Мы следовали плану на игру, ребята отлично поработали»

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Роман Ротенберг считает, что болельщики СКА увидели праздник спорта в игре с минским «Динамо».

Главный тренер питерского клуба прокомментировал победу (8:3) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Долго готовились к этой игре. Выполнили тактическую установку, ребята молодцы. Есть над чем работать. Готовимся к следующему матчу.

– Не вскружат ли голову восемь заброшенных шайб?

– Мы об этом говорили в перерыве после второго периода. Все только начинается.

Вторая игра всегда сложнее первой. Нам нужно в равных составах реализовывать моменты, в обороне нужно играть лучше. Будем оттачивать все детали.

Никита Гусев набрал шесть очков за вечер. Как оцените его игру?

– Это, в первую очередь, командная победа.

Мы следовали плану на игру, ребята отлично поработали. Для нас это только начало. Мы уже думаем о следующей игре, много чего можно улучшить и в защите, и в атаке.

Чтобы забивать больше, нужно ответственно относиться к голевым шансам. Никиту нужно поздравить, он сегодня установил рекорд. Как мы говорим, дальше – лучше.

– Феноменальная реализация большинства. Это результат и работы, и настроя?

– Мы очень серьезно работали, начиная с олимпийской паузы. И над тактикой, и над физикой, и психологически готовились.

Конечно, отрабатывали большинство. Будем улучшать все компоненты – и меньшинство, и игру в равных составах. Да, сегодня показали ту работу, которая была проделана, но все только начинается.

Всех с победой, хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня была феноменальная поддержка, очень рассчитываем, что будет только лучше.

Всех ждем на следующей игре. Увидели сегодня праздник спорта, праздник жизни, наши болельщики очень помогли. Победа – их заслуга. Спасибо большое, – заявил Ротенберг.

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