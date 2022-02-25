Вудкрофт о козырях «Динамо» перед серией со СКА: «Надежная игра голкиперов, безупречные действия игроков перед воротами, дисциплина»

рассказал о преимуществах минского «Динамо» перед серией со .

– Мы шесть недель очень усердно готовились к этим матчам плей-офф. Отмечу прекрасную работу ребят.

Горжусь их отношением к делу. Им было непросто и физически, и психологически, но они держались и отлично себя проявили во время этого процесса.

Что касается командного духа, то, думаю, вы сами сегодня видели, что все вдохновлены и готовы к плей-офф. Мы во все оружии подходим к матчам с питерским СКА.

– Какие козыри ? За счет чего можно обыграть СКА и пройти дальше?

– Надежная игра вратарей, безупречные действия всех игроков перед воротами, дисциплина. И необходимо играть очень собрано, внимательно.

Нельзя давать СКА возможности играть в большинстве. Надо быть готовым, что придется много блокировать бросков.

– В прошлом плей-офф «Динамо» также играло с питерским СКА. Какие были сделаны выводы? На что акцентировали внимание в тренировочном процессе сейчас?

– Отмечу, что у СКА изменился ростер, поэтому это уже немного другая команда. У нас тоже были изменения.

Мы ожидаем очень сложную серию. Как уже говорил, надо быть готовым очень хорошо: не давать сопернику много шансов, блокировать броски, обороняться нужно всей командой.

И очень важно реализовывать наши голевые возможности, выжимать максимум из каждого эпизода. Над этим работали последние недели, – заявил главный тренер команды из Беларуси.