СКА забил 7 голов минскому «Динамо» во втором периоде

забросил семь шайб за один периода в ворота минского .

Питерская команда под руководством играет с клубом из Беларуси (8:2, второй перерыв) в первом матче серии Кубка Гагарина.

Во втором периоде питерцы забили семь безответных голов в ворота минчан. Никита Гусев набрал 5 (1+4) очков за эти 20 минут.

Помимо Гусева, голами отметились , , , , а также дважды .

Во втором периоде счет по броскам в створ составил 17:3. «Динамо» получило 14 штрафных минут во втором периоде, СКА – 4.