СКА забил 7 голов минскому «Динамо» во втором периоде

СКА забросил семь шайб за один периода в ворота минского «Динамо».
Питерская команда под руководством Романа Ротенберга играет с клубом из Беларуси (8:2, второй перерыв) в первом матче серии Кубка Гагарина.
Во втором периоде питерцы забили семь безответных голов в ворота минчан. Никита Гусев набрал 5 (1+4) очков за эти 20 минут.
Помимо Гусева, голами отметились Микко Лехтонен, Йонас Кемппаинен, Степан Фальковский, Антон Бурдасов, а также дважды Андрей Кузьменко.
Во втором периоде счет по броскам в створ составил 17:3. «Динамо» получило 14 штрафных минут во втором периоде, СКА – 4.