СКА забил 7 голов минскому «Динамо» во втором периоде

Теги СКА Антон Бурдасов Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Роман Ротенберг Йонас Кемппаинен Микко Лехтонен 1994 Андрей Кузьменко Степан Фальковский Хоккей

СКА забросил семь шайб за один периода в ворота минского «Динамо».

Питерская команда под руководством Романа Ротенберга играет с клубом из Беларуси (8:2, второй перерыв) в первом матче серии Кубка Гагарина.

Во втором периоде питерцы забили семь безответных голов в ворота минчан. Никита Гусев набрал 5 (1+4) очков за эти 20 минут.

Помимо Гусева, голами отметились Микко Лехтонен, Йонас Кемппаинен, Степан Фальковский, Антон Бурдасов, а также дважды Андрей Кузьменко.

Во втором периоде счет по броскам в створ составил 17:3. «Динамо» получило 14 штрафных минут во втором периоде, СКА – 4.

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