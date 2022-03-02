Мартемьянов об отъезде легионеров: «Это их дело. Хоккей в России должен жить, двигаться вперед»

заявил, что «Сибири» не хватало в игре с .

Ранее американец расторг контракт с клубом.

В первом матче первого раунда плей-офф команда проиграла «Салавату» (1:2).

– Напряженный матч, обе команды показали боевой характер, много столкновений. В первом периоде соперник нас подавил, тяжело выходили из прессинга, проигрывали в стыках.

После перевели игру в чужую зону. Метсола сыграл на высоте, а соперник по счету. Оба вратаря действовали здорово. «Салават» здорово играл в обороне, уфимцы не давали пространство.

– Что случилось во втором периоде с вашей командой? Игра смотрелась блекло.

– В плей-офф не должна игра смотреться, здесь надо выигрывать. Это не концерт.

– Была ли задача провоцировать Маннинена?

– Нет. Помимо него в Уфе есть кому играть.

– Вам сегодня не хватило Шора?

– Его не хватило. Рушатся связи, комбинации.

– Стоит ли сейчас останавливать плей-офф КХЛ, ведь легионеры уезжают?

– Если они уезжают, это их дело. Хоккей должен жить в России, двигаться вперед.

Если легионеры уедут, то пусть наши молодые пацаны получают опыт и выходят играть, – сказал главный тренер .