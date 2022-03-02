Мартемьянов об отъезде легионеров: «Это их дело. Хоккей в России должен жить, двигаться вперед»

Андрей Мартемьянов заявил, что «Сибири» не хватало Ника Шора в игре с «Салаватом».
Ранее американец расторг контракт с клубом.
В первом матче первого раунда плей-офф КХЛ команда проиграла «Салавату» (1:2).
– Напряженный матч, обе команды показали боевой характер, много столкновений. В первом периоде соперник нас подавил, тяжело выходили из прессинга, проигрывали в стыках.
После перевели игру в чужую зону. Метсола сыграл на высоте, а соперник по счету. Оба вратаря действовали здорово. «Салават» здорово играл в обороне, уфимцы не давали пространство.
– Что случилось во втором периоде с вашей командой? Игра смотрелась блекло.
– В плей-офф не должна игра смотреться, здесь надо выигрывать. Это не концерт.
– Была ли задача провоцировать Маннинена?
– Нет. Помимо него в Уфе есть кому играть.
– Вам сегодня не хватило Шора?
– Его не хватило. Рушатся связи, комбинации.
– Стоит ли сейчас останавливать плей-офф КХЛ, ведь легионеры уезжают?
– Если они уезжают, это их дело. Хоккей должен жить в России, двигаться вперед.
Если легионеры уедут, то пусть наши молодые пацаны получают опыт и выходят играть, – сказал главный тренер «Сибири».