Форвард «Миннесоты» отдал результативный пас в матче чемпионата с «Калгари» (1:5).

Россиянин набрал 64-е (24+40) очко в сезоне. Всего он провел 50 игр.

Сегодня за 20:08 (4:49 – в большинстве) у Капризова 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».

Moose gets us on the board with some help from Kaprizov. #mnwild pic.twitter.com/Tiq9EXk3pk