Капризов при 3:7 с «Калгари»: 24-й гол в сезоне, 5 бросков, 4 минуты штрафа и «0» за 19:55

забросил 24-ю шайбу в сезоне в матче с .

уступила «Флэймс» со счетом 3:7. Россиянин отметился голом в третьем периоде при счете 2:5.

Кирилл прервал 3-матчевую безголевую серию. В его активе 63 (24+39) очка в 49 играх сезона. Он делит 8-е место в гонке бомбардиров с Александром Овечкиным из «Вашингтона».

Сегодня Капризов (19:55, 2:10 – в большинстве, 0:24 – в меньшинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ, получил 2 малых штрафа (оба были обоюдными) и сделал 1 перехват.