Кучеров набрал 1+1 в 4-й игре подряд. Он 3-я звезда матча с «Оттавой»

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу, сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал 1+1 в четвертой игре подряд.

Всего в 17 матчах сезона на его счету 26 (10+16) очков.

Сегодня за 15:34 (4:41 – в большинстве) у Кучерова 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 2».

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