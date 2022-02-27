Брэйден Пойнт: «Кучеров постоянно смотрит видео, детально разбирает комбинации. Было очень интересно следить за матчами вместе»

рассказал, что Никита Кучеров постоянно разбирает видео матчей.

Форвард высказался о своем партнере после матча с «Нэшвиллом» (3:2) на открытом воздухе, в котором он набрал 2 (1+1) очка.

«То, что вы сегодня увидели – свидетельство его характера и рабочей этики. Даже когда Куч травмирован, даже когда проходит реабилитацию, он постоянно над чем-то работает.

Постоянно смотрит видео, детально разбирает комбинации. Когда мы с ним оба не играли, было очень интересно следить за матчами с ним вместе, обсуждать разные нюансы, которые только он способен заметить и вместе думать, как лучше всего сыграть в том или ином моменте.

Можно лишний раз не говорить о том, что Куч – один из самых талантливых игроков в лиге, но, помимо этого, он еще и невероятный боец. Его постоянное стремление работать над собой, совершенствовать своё ремесло очень впечатляет и мотивирует всю команду», – сказал Пойнт.