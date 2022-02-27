Купер о Кучерове: «Он очень вырос как игрок за последние годы. Его роль в успехах «Тампы» сложно переоценить»

считает, что вырос как игрок за последние годы.

Главный тренер высказался о нападающем после матча Stadium Series с «Нэшвиллом» (3:2), в котором он набрал 2 (1+1) очка.

«Кучерову пришлось нелегко. Большую часть сезона он пропустил. А как только вернулся, у нас начались все эти паузы в расписании. Представляете, насколько сложно ему было в таком режиме перезапустить свое тело?

Но вы сами отметили и важность матча, и атмосферу, в которой мы сегодня очутились. В таких условиях Куч и расцветает. При всех наших успехах в последние годы, мы всегда имели нескольких особых ребят, тянувших канат в нашу сторону – и Куч постоянно был одним из них.

Мы уже обсуждали, насколько силовой была сегодняшняя игра. Куч – далеко не самый габаритный наш парень, но постоянно играет против самых больших игроков соперника. Это требует не только большого мастерства, но и большого соревновательного духа, глубокого понимания игры.

Он очень вырос как игрок за последние годы. Его роль в наших успехах сложно переоценить», – сказал Купер.