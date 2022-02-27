Стэмкос о Кучерове: «Вы не видите его труда за пределами льда. Даже дома он старается стать лучше»

рассказал о трудолюбии , его партнера по линии атаки «Тампы».

«Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят болельщики с журналистами. Вы не видите, сколько труда он вкладывает за пределами льда.

Вспомните хотя бы прошлый сезон, в котором он не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате – и что затем сделал в плей-офф. Такого просто не бывает. Для того, что он показал в плей-офф, одного мастерства мало. Нужна железная воля, нужна решимость, которые достигаются трудом.

Когда мы говорим о лучших игроках мирового хоккея, между их успехами и количеством труда вне площадки есть прямая зависимость. Куч – один из тех парней, которые работают не покладая рук. Даже сидя дома, он постоянно торчит в своем гараже, пытаясь стать еще лучше.

Конечно, возвращаться в игру после таких перерывов – далеко не идеальная ситуация, он вам сам это скажет. Но если кто-то на такое и способен – это он, что и доказал за последние пару лет», – отметил нападающий .

Кучеров набрал 1+1 в 3-й игре подряд. Он 2-я звезда матча с «Нэшвиллом»