Президент Татарстана – на встрече с игроками «Ак Барса»: «События, которые сегодня происходят, найдут логическое завершение»

считает, что и «Авангарду» предстоит играть в непростое время.

Об этом президент Татарстана сказал во время встречи с хоккеистами казанского клуба, которые завтра, 2 марта, проведут первый матч серии Кубка Гагарина.

«Два года пандемии – и вот сегодня такая ситуация.

И в целом я думаю, что события, которые сегодня происходят, найдут логическое завершение.

Вы как хоккеисты должны показать красивый профессиональный хоккей», – заявил Минниханов.

Казань против чемпиона, Минск против сына миллиардера, Никитин против бывших. КХЛ вернулась