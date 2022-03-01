Президент Татарстана – на встрече с игроками «Ак Барса»: «События, которые сегодня происходят, найдут логическое завершение»

Рустам Минниханов считает, что «Ак Барсу» и «Авангарду» предстоит играть в непростое время.
Об этом президент Татарстана сказал во время встречи с хоккеистами казанского клуба, которые завтра, 2 марта, проведут первый матч серии Кубка Гагарина.
«Два года пандемии – и вот сегодня такая ситуация.
И в целом я думаю, что события, которые сегодня происходят, найдут логическое завершение.
Вы как хоккеисты должны показать красивый профессиональный хоккей», – заявил Минниханов.
Казань против чемпиона, Минск против сына миллиардера, Никитин против бывших. КХЛ вернулась