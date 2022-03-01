Гатиятулин о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Ребята четко выполнили задание, проявляли самоотдачу, характер. Вся команда хорошо сыграла»

сообщил, что игроки «Трактора» выполнили задание в матче с .

В первом матче первого раунда плей-офф клуб из Челябинска одержал победу со счетом 4:3.

– Первый матч в плей-офф, понятно, что была нервозность. Тем более большой перерыв был. Два контрольных матча провели в паузу, но все равно по накалу не то. Сегодня было видно, что скованность присутствовала. Тем не менее ребята молодцы придерживались задания, проявляли самоотдачу, характер. Здорово сыграли спецбригады.

Вся команда хорошо сыграла, добыли победу, очень важную победу. Соскучились по болельщикам – полный стадион был. Это здорово, всегда нам помогает.

– Все три шайбы, когда «Трактор» сравнивал, были заброшены в большинстве. Такое ощущение, что всю эту паузу команда со льда не уходила и нарабатывала этот компонент. Как удалось наработать розыгрыш?

– Знаем, над чем работать, всегда над этим работаем. Было завершение и хорошая последняя передача, поэтому броски доходили до цели.

– «Нефтехимик» с первых минут начал играть в силовой хоккей, показалось, что «Трактор» был к этому не готов и лишь потом начал отвечать. Что удалось сказать в раздевалке, что команда во втором периоде начала играть в другой хоккей?

– Готовились и понимали, что такое будет. В первую очередь сказали, что нужно не уступать в характере и в стычки не ввязываться. Ребята четко выполнили задание и довели матч до победы.

– Будут после сегодняшнего матча точечные изменения на следующую игру?

– Сейчас проанализируем матч, завтра у нас есть день, и примем решение по составу. Ребята все готовы. Кто сегодня играл, все, что требовалось, они выполняли. И ребята, которые не попали в состав, все готовы играть. Разберем матч и примем решение, – сказал главный тренер .