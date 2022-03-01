Губернатор Челябинской области: «Болельщики «Трактора» заждались титулов и трофеев. Верим, что в этот раз все получится»

Алексей Текслер назвал «Трактор» командой победителей.

В первом раунде плей-офф КХЛ клуб сыграет с «Нефтехимиком».

Текслер обратился к игрокам «Трактора» перед стартом серии Кубка Гагарина.

«Сезон действительно прошел неплохо, я имею в виду регулярный чемпионат. Команда показала свою силу, команда лидировала. Самый главный итог – у нас есть коллектив, который может и должен побеждать. Я уверен, что вы абсолютно готовы к плей-офф.

Да, сейчас непростая ситуация, но спорт должен быть вне политики. Надо сосредоточиться на игре, абстрагироваться от того информационного шума, который есть сейчас, обо всем остальном позаботится руководство команды.

В преддверии начала плей-офф хотелось бы сказать о болельщиках. Знаете, наш город, наша область, все те, кто болеют за «Трактор», заждались титулов и трофеев. В Челябинске никогда не было главного трофея, мы были вторые, мы были третьи, начиная с советских времен. Мы очень верим и надеемся на то, что в этот раз у нас все получится, мы постарались сделать все для того, чтобы команда у нас состоялась.

Желаю вам побед, мы будем за вас болеть, переживать за каждую игру, за каждую шайбу. Вы должны верить и показать все то, на что вы способны. Вы отличная команда, команда победителей, и мы верим в вас», – сказал губернатор Челябинской области и президент .