Матч на льду Байкала с участием звезд хоккея отменен из-за теплой погоды

Матч на льду Байкала с участием звезд хоккея был отменен.

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Игра должна была пройти 8 марта. Матч курировал Вячеслав Фетисов.

«Запланированный на 8 марта хоккейный матч с участием Вячеслава Фетисова и других легендарных хоккеистов отменен.

На льду Байкала в поселке Большое Голоустное из-за теплой погоды ухудшилась ледовая обстановка. Рисковать жизнью игроков и зрителей мы не можем», – сообщается в телеграм-канале губернатора.

Напомним, в марте 2021 года на льду Байкала прошла встреча между командой олимпийских чемпионов и представителями Иркутской области. Игра завершилась со счетом 8:6 в пользу звезд хоккея.