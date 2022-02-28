На катке Соборной площади Главного храма Вооруженных состоялся гала-матч «Сила льда».

Мероприятие состоялось 26 февраля и было приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

Участниками гала-матча стали команда «Легенды хоккея», которую представляют хоккеисты с мировым именем, команда российских артистов, сборная Ночной хоккейной лиги из Московской области, а также воспитанники хоккейного клуба «Армада» из Одинцово.

В рамках серии матчей с жителями Подмосковья сыграли главный тренер сборной России Алексей Жамнов, генеральный менеджер национальной команды , а также , , , и Сергей Коньков. Кроме того, в составе «Легенд» впервые выступила женщина – хоккеистка сборной Московской области из Балашихи София Трунова.

На лед также вышли министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Против «Легенд хоккея» сыграла команда Ночной хоккейной лиги из Московской области. По результатам трех периодов сильнее оказались «Легенды», игра завершилась со счетом 14:5.

Во втором матче на лед вышла команда артистов Ghostbusters с участием Аскольда Запашного, Игоря Огурцова и других, тренером выступил актер театра и кино Денис Никифоров. Им противостояла вторая команда Ночной хоккейной лиги из Московской области, которая и одержала победу со счетом 7:3.