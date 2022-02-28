Ковальчук, Жамнов, Фетисов, Запашный, Якушев, Каменский, Касатонов сыграли в матче у хpaма Вooрyженных сил по слyчаю Дня зaщитника Oтeчeства

Теги Вячеслав Фетисов Сергей Коньков Алексей Жамнов Илья Ковальчук Сборная России по футболу Алексей Касатонов Валерий Каменский Александр Якушев Дмитрий Абаренов Хоккей

На катке Соборной площади Главного храма Вооруженных состоялся гала-матч «Сила льда». 

Мероприятие состоялось 26 февраля и было приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

Участниками гала-матча стали команда «Легенды хоккея», которую представляют хоккеисты с мировым именем, команда российских артистов, сборная Ночной хоккейной лиги из Московской области, а также воспитанники хоккейного клуба «Армада» из Одинцово.

В рамках серии матчей с жителями Подмосковья сыграли главный тренер сборной России Алексей Жамнов, генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук, а также Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и Сергей Коньков. Кроме того, в составе «Легенд» впервые выступила женщина – хоккеистка сборной Московской области из Балашихи София Трунова.

На лед также вышли министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Против «Легенд хоккея» сыграла команда Ночной хоккейной лиги из Московской области. По результатам трех периодов сильнее оказались «Легенды», игра завершилась со счетом 14:5.  

Во втором матче на лед вышла команда артистов Ghostbusters с участием Аскольда Запашного, Игоря Огурцова и других, тренером выступил актер театра и кино Денис Никифоров. Им противостояла вторая команда Ночной хоккейной лиги из Московской области, которая и одержала победу со счетом 7:3.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные