8 марта на льду Байкала пройдет 2-й матч с участием звезд хоккея. Его курирует Фетисов

8 марта на льду Байкала пройдет матч с участием звезд хоккея, его курирует Вячеслав Фетисов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о подготовке к матчу.

«Мы второй год подряд проводим такой матч благодаря поддержке – двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, первого заместителя главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Как и в прошлом году, цель матча – привлечь внимание широкой общественности к Байкалу, показать миру красоту и уникальность озера», – сказал Кобзев.

Планируется, что на льду Байкала также пройдут мастер-классы для детей, занимающихся хоккеем, и мероприятия для школьников.

В марте 2021 года на льду Байкала прошла встреча между командой олимпийских чемпионов и представителями Иркутской области. Игра завершилась со счетом 8:6 в пользу звезд хоккея.