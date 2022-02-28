Фетисов планирует сыграть в хоккей на льдине на Северном полюсе. Цель – привлечение внимания к экологическим проблемам

Вячеслав Фетисов может сыграть в хоккей на льдине на Северном полюсе.

3 марта в Ледовом дворце Кондопоги состоится матч, приуроченный к 97-летию Всероссийского общества охраны природы. Команды «Легенды Хоккея» и «Карелия» встретятся в поддержку проекта «Последняя игра».

На лед выйдут олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Стенли Вячеслав Фетисов, , , и .

«Инициатива Вячеслава Фетисова «Последняя игра» направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам и предусматривает проведение серии игр с участием легенд хоккея, политических деятелей, звезд кино и музыки, а также других известных людей.

Матчи ранее прошли в Финляндии, Кении, ОАЭ, Израиле, Нью-Йорке, Сингапуре, Байкале и на Красной площади в Москве.

Завершит эту серию игра на льдине на Северном полюсе», – сообщается на официальном сайте правительства Карелии.