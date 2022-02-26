Леонид Вайсфельд: «Сомневаюсь, что в серии «Ак Барса» и «Авангарда» будет результативный хоккей»

Леонид Вайсфельд не думает, что в серии «Ак Барс» – «Авангард» будет результативный хоккей
Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ поделился ожиданиями от выступления пар первого раунда плей-офф на Востоке.
«Может ли завязаться борьба в серии «Нефтехимика» и «Трактора»? Я думаю, что «Трактор» посильнее, но мне очень нравится «Нефтехимик» в этом году, легкой прогулки для челябинцев в серии быть не должно.
Сомневаюсь, что в серии «Ак Барса» и «Авангарда» будет результативный хоккей. Мне кажется, обе эти команды сильно от подготовки зависят. Кто лучше сможет подвести игроков к этим матчам, тот и выиграет. Непонятно еще, в каком состоянии игроки с Олимпиады вернутся.
«Металлург» на бумаге сильнее «Барыса», но, судя по товарищеским матчам казахстанцев в Москве, они в неплохой форме находятся», – сказал Вайсфельд.