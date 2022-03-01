«Гомель» отстранен от участия в Континентальном кубке. Это соперник «Сарыарки»

28 февраля ИИХФ сообщила, что все хоккейные сборные и клубы Беларуси и России отстранены от участия в международных турнирах.
Из-за этого «Гомель» не сможет принять участие в суперфинале Континентального кубка, который должен пройти с 4 по 6 марта в Ольборге.
Там белорусская команда должна была сыграть против «Сарыарки» из Караганды, «Пайрэтс» из Ольборга и польской «Краковии».
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
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