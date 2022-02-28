НХЛ приостановила работу русскоязычных соцсетей и сайтов и отношения с деловыми партнерами из России

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НХЛ отреагировала на ситуацию на Украине.

«Национальная хоккейная лига призывает к скорейшему мирному урегулированию конфликта.

Мы немедленно приостанавливаем наши отношения с нашими деловыми партнерами в России, а также приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных сетей и сайтов.

Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых соревнований с участием НХЛ.

Мы также озабочены состоянием игроков из России, которые в НХЛ представляют свои клубы, а не Россию.

Мы понимаем, что они и их семьи оказались в крайне сложном положении», – говорится в заявлении лиги.

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