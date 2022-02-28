Лямся о матче с «Сибирью»: «Нужно играть настырно и упорно у ворот. Нужно больше взаимодействовать с шайбой и стараться создавать большинство»

поделился ожиданиями от предстоящего матча против .

– Как оцените подготовительный этап к плей-офф и четыре прошедших контрольных матча?

– У нас был длительный перерыв затем мы вернулись на лед, начали тренироваться. Мы долгое время тренировались без ударной линии, а также Кадейкина и Мухамадуллина. Но сейчас все в строю, и я доволен процессом. В их отсутствии у нас были проблемы во время тренировок большинства. Над этим еще нужно поработать.

– Насколько вы довольны обороной перед воротами? Ожидается, что «Сибирь» будет много работать на пятаке .

– «Сибирь» – это очень сильная команда. Нам нужно будет выигрывать много единоборств. Нужно играть настырно и упорно у ворот. Нам нужно больше взаимодействовать с шайбой и стараться создавать большинство. Когда много играешь с одним соперником, то постоянно меняется характер игры.

– Уделили ли особое внимание психологической подготовке игроков? Сейчас многие обеспокоены событиями на Украине.

– Конечно, на всех такие событие оказывают разное влияние на восприятие. Кто-то подавлен. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

– Эксперты утверждают, что легионеры после Олимпиады приехали уставшими. В какой они сейчас форме находятся?

– Оценю их готовность на пятерку по пятибалльной шкале.

– О чем вы разговаривали с легионерами после их победы на Олимпиаде?

– В течении всей Олимпиады мы поддерживали с ними связи. Была обычная беседа. Поздравил их, ничего особенного.

– Вы считаете, что в последние четыре-пять лет Финляндия – это ведущая хоккейная держава в Европе?

– Не могу сказать, что лучшая, но одна из точно. За всеми этими успехами стоит мощная работа федерации, тренеров. Хоккей сейчас в Финляндии номер один. Все взаимодействуют друг с другом, поэтому и такой успех.

– Вы почувствовали облегчение, когда узнали, что будете играть с «Сибирью», а не с «Авангардом»?

– Не думаю, что это что-то поменяло. Каждый соперник по-своему силен, может оказать сопротивление. Самое главное – это наша готовность к плей-офф.

– Насколько команда провела работу над ошибками после прошлогоднего плей-офф?

– Да, у нас были проблемы. Мы выделили ключевые направление – это создание второй мощной тройки. Нам это удалось, судя по статистике. Так же мы хотели улучишь игру в защите. Регулрка показала, что и этого мы добились.

– Как вам сейчас находиться в России? Не сказывается ли это на вашем психологическом состоянии?

– Конечно, есть переживания и опасения. Но сейчас нужно концентрировать на игре. Это моя работа – помогать ребятам становиться лучше, как хоккейная команда, – передает слова Лямси «Бизнес Online».